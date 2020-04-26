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26 Nisan 2020, Pazar
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Villa da maaşları erteledi

Villa da maaşları erteledi

, kovid- 19 salgını nedeniyle maaşlarda düzenlemeye gitti.

, kovid- 19 salgını nedeniyle maaşlarda düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi. 'de daha önce , Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, ise maaş indirimi yapmıştı. Buna karşılık , herhangi bir erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

  1. 26.4.2020
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