Villa da maaşları erteledi

Aston Villa, kovid- 19 salgını nedeniyle maaşlarda düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi. Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı. Buna karşılık Chelsea, herhangi bir erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.