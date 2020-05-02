Kevin de Bruyne'den flaş sözler! Manchester City'den ayrılıyor mu? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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De Bruyne'den flaş sözler! 'den ayrılıyor mu?

De Bruyne'den flaş sözler! Manchester City'den ayrılıyor mu?

Belçikalı yıldız , kuralları gereği kulübü 'e verilen '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezasının kaldırılmaması durumunda takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen , kulübe verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası ile ilgili konuştu.

Ülkesinin Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Belçikalı oyuncu, "Kulüp bize itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılacağından yüzde yüz emin olduklarını söyledi. Bu yüzden şimdilik neler olacağını bekliyorum. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Men cezasının kaldırıldığı takdirde sorun yaşamayacağını aktaran28 yaşındaki orta saha, "Son karar verildiğinde her şeyi tekrar gözden geçireceğim. 2 yıllık men cezası burada kalmam için çok uzun bir zaman. Bir yıl ceza verilirse değerlendiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City'de 5 yıldır forma giydiğini hatırlatan De Bruyne, "Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorum. Ayrıca İngiltere'deyim. Bence dünyanın en iyi ligi ve burada olmaktan mutluyum. Bu bana en iyi olmak için mücadele etme şansı veriyor ve buna ihtiyacım var." yorumunu yaptı.

, Manchester City'ye kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası vermişti.

  1. 03.05.2020
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