De Bruyne'den flaş sözler! Manchester City'den ayrılıyor mu?
Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne, Finansal Fair Play kuralları gereği kulübü Manchester City'e verilen '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezasının kaldırılmaması durumunda takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, kulübe verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası ile ilgili konuştu.
Ülkesinin Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Belçikalı oyuncu, "Kulüp bize itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılacağından yüzde yüz emin olduklarını söyledi. Bu yüzden şimdilik neler olacağını bekliyorum. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Men cezasının kaldırıldığı takdirde sorun yaşamayacağını aktaran28 yaşındaki orta saha, "Son karar verildiğinde her şeyi tekrar gözden geçireceğim. 2 yıllık men cezası burada kalmam için çok uzun bir zaman. Bir yıl ceza verilirse değerlendiririm." değerlendirmesinde bulundu.
Manchester City'de 5 yıldır forma giydiğini hatırlatan De Bruyne, "Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorum. Ayrıca İngiltere'deyim. Bence dünyanın en iyi ligi ve burada olmaktan mutluyum. Bu bana en iyi olmak için mücadele etme şansı veriyor ve buna ihtiyacım var." yorumunu yaptı.
UEFA, Manchester City'ye Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası vermişti.
- 03.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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