Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı! 20 milyon Euro... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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'ta pişmanlığı! 20 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı! 20 milyon Euro...

'ın, adı son dönemlerde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç futbolcu için geçtiğimiz yıllarda harekete geçtiği ancak oyuncunun kulübü Feyenoord'un 1.5 milyon Euro talep etmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. 19 yaşındaki yıldız adayı için şu an konuşulan rakam ise 20 milyon Euro...

'ta pişmanlığı yaşanıyor... Takvim'de yer alan habere göre döneminde genç oyuncu için Feyenoord'la masaya oturan ancak kulübünün 1.5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon Euro telaffuz ediliyor. Son olarak 'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca , Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Orkun alınmadığı için eski yönetimi suçladığı öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ta olmaması böylece çok önemli bir maddi gelir kapısını da kapattı.

  1. 03.05.2020
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