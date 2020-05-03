Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan...

Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, Sergen Yalçın'ın Ljajic'i istemediği belirtildi.

HotSport'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde, Yalçın'ın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta oynayabileceği aktarıldı.