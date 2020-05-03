Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, Sergen Yalçın'ın Ljajic'i istemediği belirtildi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, Sergen Yalçın'ın Ljajic'i istemediği belirtildi.
HotSport'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde, Yalçın'ın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.
Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta oynayabileceği aktarıldı.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 13:55
- Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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