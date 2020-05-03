Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Flaş iddia: Ljajic'i istemiyor! Yerine ...

Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, 'ın Ljajic'i istemediği belirtildi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, 'ın Ljajic'i istemediği belirtildi.

HotSport'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde, Yalçın'ın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine 'ın transferini istediği belirtildi.

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Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta oynayabileceği aktarıldı.

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  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 13:55
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