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İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi! Serdar Sarıdağ anlattı

A Spor yorumcusu Serdarğ Sarıdağ, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın trnasfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Sarıdağ'ın açıklamaları...

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02 Mayıs 2020 , Cumartesi
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