Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde corona virüsüne rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."