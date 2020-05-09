Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sancaktepe kulüpleri için resmi sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde corona virüsüne rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."
Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz.#BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/nKSY8YbpsH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2020
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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