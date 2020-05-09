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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan ve 'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Kulübü, futbolcu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Ankaragücü, , ve Sancaktepe kulüpleri için resmi sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübü'nün internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde corona virüsüne rastlanılan Ankaragücü, , Sancaktepe ve kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

  1. 09.05.2020
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