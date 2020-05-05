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05 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

Galatasaray'da önümüzdeki sezon için planlamalar hız kesmeden devam ediyor. Taraftarla bir küs bir barışık tablo sergileyen Younes Belhanda'yı Araplara satmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki maestroya yöneldi. Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan gurbetçi yıldız, transfere sıcak bakıyor.

5 Mayıs 2020 Salı 06:48
Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

Corona virüsü salgını sonrası yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle hem düşük bütçeli hem de yerli transferlere yönelen Galatasaray'da operasyon sürüyor.

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Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, Semih Kaya ve Arda Turan'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere Almanya'da top koşturan Yunus Mallı'yı da ekledi.

Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre transfer döneminde Union Berlin'e bedelsiz olarak kiralanmıştı.

Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan transfer için kolaylık istenecek.

Galatasaray'a yeni maestro! Belhanda'nın yerine milli yıldız

İLK FATİH HOCA ÇAĞIRDI

Yunus'u 13 Kasım 2015'te Katar ile yapılan hazırlık maçında A Milli Takım'a dâhil eden ilk teknik direktör Fatih Terim'di. İkili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi.

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