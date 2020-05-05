Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda'yı eleştirirken, kulübün transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'a ise övgüler yağdırdı.
Galatasaraylı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen eski futbolcu Cevad Prekazi, sarı-kırmızılıların Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya ağır eleştiriler yöneltti.
Radyospor'a konuşan Prekazi aynı zamanda, Galatasaray'ın bir süredir transfer gündemini meşgul eden Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'a da övgüler yağdırdı. İşte Prekazi'nin o açıklamaları:
Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor. Belhanda ne zaman 11'de oynasa Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray'da oynuyor, bunu gerçekten anlamıyorum.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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