Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray "Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi"

Prekazi: Mert Hakan 'dan 10 kat daha iyi

Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi

'ın efsane isimlerinden , sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes 'yı eleştirirken, kulübün gündeminde yer alan 'a ise övgüler yağdırdı.

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen eski futbolcu , sarı-kırmızılıların Faslı orta saha oyuncusu Younes 'ya ağır eleştiriler yöneltti.

Radyospor'a konuşan Prekazi aynı zamanda, 'ın bir süredir gündemini meşgul eden Demir Grup Sivassporlu 'a da övgüler yağdırdı. İşte Prekazi'nin o açıklamaları:

Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor. Belhanda ne zaman 11'de oynasa Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray'da oynuyor, bunu gerçekten anlamıyorum.

  1. 05.05.2020
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