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Galatasaray'ın Suarez teklifi ortaya çıktı! Mbaye Diagne...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Watford'un Real Zaragoza'ya kiraladığı Kolombiyalı golcü Luis Suarez'i transfer listesine almıştı. Corona virüsü salgını sonrası bütçede daralmaya giden sarı-kırmızılı ekibin, Suarez için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın teklifi ve Mbaye Diagne detayı...
5 Mayıs 2020 Salı 06:48
Güncelleme: 05.05.2020 06:48
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Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve tapusu Watford'da bulunan LuisJavierSuarezCharris'i radarına almıştı.
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Cimbom'unlistesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için enteresan bir iddia Ada basınından geldi.
Radio Eklipse Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Watford'un U23 takımının golcüsü Suarez'i almak için Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini yazdı.
İşin ilginci Galatasaray'ın bu teklifinin Watford'a, "Takım bütçesinde daralmaya gitmek zorunda olduğumuz için bu takasa girmek zorundayız" diyerek teklif yapıldığını iddia etti.
DAHA ÇOK GELİŞİR
Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için başka bir teklif daha bekletiliyor.