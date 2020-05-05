Galatasaray'da Mousa Sylla sesleri! Falcao önerdi

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Süper Lig'e verilen arayı, gelecek sezonun transferleri için değerlendiren Galatasaray, forvet mevkisine takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibe sürpriz öneri ise Kolombiyalı golcü Falcao'dan geldi. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe eski takım arkadaşını önerdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
5 Mayıs 2020 Salı 09:10
Güncelleme: 05.05.2020 09:10
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Galatasaray önümüzdeki sezonun transferlerini; hedefleri ve prensipleri doğrultusunda gerçekleştirmek için bir önemli adım daha attı.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao'nun olumlu görüş bildirdiği 20 yaşındaki Mali asıllı Fransız santrfor Moussa Sylla için hareket geçti.
Falcao'nun yönetim ile yaptığı görüşmede Sylla için "Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Monaco ile olan sözleşmesinin biticek olmasını da göz önünde tutan sarı-kırmızılı kurmaylar genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler.
Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Moussa Sylla Fransa U19, U18, U16 takımlarında toplam 22 kez forma giydi ve 2 gole imza attı.
20 yaşında ve 1.83 boyunda olan Sylla 1 kez de Fransa B Takımı'nda kendisine şans buldu.