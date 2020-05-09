Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Siyah beyazlılar, resmi yayın organından yaptığı açıklamada, bir futbolcuda ve bir çalışanında corona virüsü (koronavirüs) çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 çalışanında ve 1 futbolcusunda corona virüsü (koronavirüs) rastlandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı kamuoyu bildirisi şu şekilde;
"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 14:53
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