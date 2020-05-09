Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 isim...

'ta şoku!

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!

'ta son dakika (koronavirüs) gelişmesi... Siyah beyazlılar, resmi yayın organından yaptığı açıklamada, bir futbolcuda ve bir çalışanında corona virüsü (koronavirüs) çıktığını duyurdu.

'ta son dakika (koronavirüs) gelişmesi... Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 çalışanında ve 1 futbolcusunda corona virüsü (koronavirüs) rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı kamuoyu bildirisi şu şekilde;

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 14:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA