Beşiktaş'ta corona virüsü şoku!

Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 çalışanında ve 1 futbolcusunda corona virüsü (koronavirüs) rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı kamuoyu bildirisi şu şekilde;

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"