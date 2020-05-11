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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’ın stadı bir başkaydı

Beşiktaş’ın stadı bir başkaydı

Bır dönem forması giyen 'lı kariyerinde en çok etkilendiği stadın 'ınki olduğunu söyledi.

Bır dönem forması giyen 'lı kariyerinde en çok etkilendiği stadın 'ınki olduğunu söyledi. Leeds taraftarlarının sorularını yanıtlayan Douglas, "Oynadığın en iyi stat hangisiydi?" sorusuna "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Çok gürültülü" cevabını verdi.
  1. 11.5.2020
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