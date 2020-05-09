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Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti. Kaleci arayışları içinde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski kalecisine kancayı taktı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:15
Güncelleme: 09.05.2020 10:19
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Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti.
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Sinan Bolat Beşiktaş'a yakın. Antwerp kulübü, Bolat ile yolların ayrıldığını açıklayarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi ve Sinan'a teşekkür mesajı yayınlandı.
ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI Böylece Beşiktaş için Sinan'ın transferinde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Sinan Bolat G.Saray ve Kayserispor'da da forma giymişti.
KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.
Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.