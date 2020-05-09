Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti. Kaleci arayışları içinde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski kalecisine kancayı taktı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:15 Güncelleme: 09.05.2020 10:19
Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

Sinan Bolat Beşiktaş'a yakın. Antwerp kulübü, Bolat ile yolların ayrıldığını açıklayarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi ve Sinan'a teşekkür mesajı yayınlandı.

Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI
Böylece Beşiktaş için Sinan'ın transferinde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Sinan Bolat G.Saray ve Kayserispor'da da forma giymişti.

Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA