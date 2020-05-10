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10 Mayıs 2020, Pazar
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'den için mesaj

Fenerbahçe'den Beşiktaş için mesaj

, bir futbolcu ve kulüp çalışanında corona virüsü testi pozitif çıkan için mesaj yayımladı.

Sarı- lacivertlilerden yapılan açıklamada, " Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.5.2020
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