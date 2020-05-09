Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sorusuna flaş cevap!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu konuda hata yapmak istemezken, hummalı bir çalışma yürütülüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak girmişti. Koçak, ''Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?'' sorusunu cevapladı.
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da görev yapan teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması geldi. NTV'ye konuşan Koçak, Türkiye'ye bir gün dönmek istediğini söyledi.
İşte o açıklamalar...
"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Kenan Koçak, "Türkiye benim memleketim, benim devletim. Türkiye'yi seven birisiyim. Gömül ister ki, ilerleyen zamanlarda kendi ülkeme, kendi futboluma, kendi devletime hizmet edeyim. Zaman ne gösterir onu da bilemeyiz. Sonuçta bizler profesyoneliz. Ben hayatımda spekülasyonlara hiç katılmadım. Reklam yapma peşinde değilim. Zaman zaman teklifler geliyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz. O kulübe olan, o kulübün hocasına olan saygımdan dolayı kulüplerin adını ağzıma almadım. Onu da yapmayacağım zaten. İnşallah bir gün kavuşuruz, umarım ileride Türk futboluna hizmet ederim." diye konuştu.
- 09.05.2020
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