Lugano: En iyi yıllarım Fenerbahçe’deydi

Türkiye'de geçirdiği yıllar için, "Kariyerimin en iyi dönemiydi" vurgusunu yapan Lugano, şunları söyledi: "Türkiye'de futbola inanılmaz bir tutku var. Buna rağmen uluslararası alanda fazla başarılarının olmaması ilginç. Türkiye'de yaşadığım şeyler inanılmaz. Delilik, tutku, rekabet."