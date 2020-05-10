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10 Mayıs 2020, Pazar
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Lugano: En iyi yıllarım ’deydi

Lugano: En iyi yıllarım Fenerbahçe’deydi

'nin eski yıldızlarından , ülkesi Uruguay'da konuştu.

'de geçirdiği yıllar için, "Kariyerimin en iyi dönemiydi" vurgusunu yapan Lugano, şunları söyledi: "Türkiye'de futbola inanılmaz bir tutku var. Buna rağmen uluslararası alanda fazla başarılarının olmaması ilginç. Türkiye'de yaşadığım şeyler inanılmaz. Delilik, tutku, rekabet."

  1. 10.5.2020
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