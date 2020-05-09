Yıldız isimden flaş hamle! Fenerbahçe'de sıcak saatler...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan puan kayıpları sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve yaşanan gelişmeler...