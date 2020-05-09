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Yıldız isimden flaş hamle! Fenerbahçe'de sıcak saatler...
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan puan kayıpları sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve yaşanan gelişmeler...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:33
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Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.
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Gelecek sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ile kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Ali Koç ve yöneticiler bütçeyi aşmamak için son kararları titizlikle alıyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanırken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de birçok isim için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve tekrar eski takımında forma giymek isteyen Caner Erkin için şartlar zorlansa da olumlu bir sonuç elde edilemedi.
Tecrübeli futbolcuyu gündeminden çıkaran sarı lacivertlilerde bu aşamada yeni sezonda sözleşme önermeme kararı alındı.