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22 Mayıs 2020, Cuma
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Taraftar izni

Taraftar izni

Maçların 'da başlayacağı 'nde taraftarların gösterisinden mahrum kalmaması adına bazı seyircilere maçı izleme fırsatının verilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

'da zorunlu ara geride bıraktığımız hafta sona erdi. Norveç'te de yeni sezon 'da başlayacak. Taraftarlar konusunda ise bir sürpriz olabileceği gündemde. 'nde taraftarların gösterisinden mahrum kalmaması adına bazı seyircilere maçı izleme fırsatının verilmesinin gündemde olduğu bildirildi. Buna göre; 10 kadar taraftarın statta yer alması düşünülüyor.
  1. 22.5.2020
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