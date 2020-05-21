Mancini'den İtalya itirafı! "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu"
Son dakika futbol haberleri... İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.
Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı.
İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.
İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mancini'den İtalya itirafı! "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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