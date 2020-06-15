36 yaşındaki Huntelaar Ajax'la sözleşme uzattı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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36 yaşındaki Huntelaar Ajax'la sözleşme uzattı!

36 yaşındaki Huntelaar Ajax'la sözleşme uzattı!

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Klaas-Jan Huntelaar, Ajax ile nikah tazeledi. 36 yaşındaki yıldız isim kulübü ile olan kontratını 1 yıl daha uzattı.

(Eredivisie) takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı golcü oyuncunun biten kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Ajax'a 2017'de ikinci sefer transfer olan Huntelaar, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 243 maçta 151 gol attı.

Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, , Milan ve 04'te forma giydi.

  1. 15.06.2020
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