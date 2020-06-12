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12 Haziran 2020, Cuma
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'de o tarih açıklandı! Play off...

İngiltere'de o tarih açıklandı! Play off...

İngiletere 3. corona virüsü nedeniyle puan ortalamalarının baz alınarak sona erdirilmişti. Bu durum sonrası Championship'e yükselecek son takımı belirlemek için oynanacak olan play-off mücadelelerinin tarihi belli oldu.

'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı final maçlarının 3 ve 6 Temmuz, final karşılaşmasının ise 'da yapılacağı duyuruldu.

Buna göre yarı finalde Portsmouth-Oxford United ve Fleetwood Town-Wycombe Wanderers mücadeleleri 3 Temmuz, rövanşları da 6 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayan takımların karşılaşacağı final ise Wembley Stadı'nın ev sahipliğinde 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Finalin kazananı, ligi ilk iki sırada bitiren Coventry ve Rotherham United'ın ardından İngiltere Championship'e çıkan son takım olacak.

Üçüncü ligde sezon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle puan ortalamalarının baz alındığı sıralamayla sona erdirilmiş ve Championship'e yükselecek son takımı belirlemek için play-off maçlarının oynanacağı açıklanmıştı.

  1. 12.06.2020
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