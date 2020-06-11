Premier Lig takımlarının kaybı büyük! 1 milyar sterlin... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Rakam açıklandı! 1 milyar sterlin...

takımlarının kaybı büyük! 1 milyar sterlin...

Premier Lig takımlarının kaybı büyük! 1 milyar sterlin...

Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, İngiltere takımlarının corona virüsü salgını sebebiyle gelir kayıplarının 1 milyar sterlini bulacağı açıklandı.

İngiltere 'de mücadele eden takımlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşaması bekleniyor.

Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı 'dan geçen ay yapılan açıklamada, corona virüsünün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.

  1. 11.06.2020
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