Premier Lig takımlarının kaybı büyük! 1 milyar sterlin...
Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, İngiltere Premier Lig takımlarının corona virüsü salgını sebebiyle gelir kayıplarının 1 milyar sterlini bulacağı açıklandı.
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşaması bekleniyor.
Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.
Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United'dan geçen ay yapılan açıklamada, corona virüsünün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.
- 11.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig takımlarının kaybı büyük! 1 milyar sterlin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.