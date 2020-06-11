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11 Haziran 2020, Perşembe
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’de korona kabusu

Stoke City’de korona kabusu

ekiplerinden 'nin Michael O'Neill'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

ekiplerinden 'nin Michael O'Neill'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Stoke City'den yapılan açıklamada, takımlarının M.United ile yapmayı planlandığı hazırlık maçı öncesi futbolcular ve teknik ekibe test yapıldığı, O'Neill'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
  1. 11.6.2020
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