Orkun Kökçü: Geleceğim için aceleci olmayacağım
Hollanda ekibi Feyenoord'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Orkun Kökçü, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İsmi Arsenal ve Sevilla ile anılan 19 yaşındaki gurbetçi yıldız, "Geleceğim için aceleci olmayacağım, zamanı gelince transfer olurum" dedi.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Arsenal ve Sevilla'nın transfer listesinde yer aldığı konuşulan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer için acele etmediğini söyledi.
"ACELECİ OLMAYACAĞIM"
"Zamanı gelince transfer olurum" diyen Orkun Kökçü, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İleride neler olacak görürüz. Önceliğim, gelecek sezon da en iyi performansımı göstermek. Ligler tekrar başladığı zaman hazır olmalıyım ve en iyi performansımı göstermeliyim. Benim için şu an sadece Feyenoord var. Sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Geleceğim için için aceleci olmayacağım" ifadesini kullandı.
"TRANSFERİMLE BABAM VE MENAJERİM İLGİLENİYOR"
Orkun Kökçü, Arsenal ve Sevilla'dan kendisine gelen bir teklif olup olmadığına dair gelen soruya da şöyle cevap verdi: "Gerçekten bu konularla ilgilenmiyorum. Bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Babam ve menajerim, transferimle ilgileniyorlar. Ben kendimi bu konulardan izole ettim. Böylesi benim için daha iyi. Ne yazık ki, ben sadece bir futbolcuyum, menajer değil..."
3 GOL, 6 ASİST
2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra Türkiye'den gelen teklifi kabul ederek U21'de ay yıldızlı formayı terletmişti. Orkun, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.
- 10.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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