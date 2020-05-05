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Orkun Kökçü'den flaş karar! Galatasaray...

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Orkun Kökçü, takımıyla yeniden sözleşme imzalamak için henüz anlaşamadı. Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen genç yıldıza İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga takımlarının da ilgisi sürüyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

5 Mayıs 2020 Salı 15:25 Güncelleme: 05.05.2020 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





