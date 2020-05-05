Orkun Kökçü'den flaş karar! Galatasaray...

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Orkun Kökçü, takımıyla yeniden sözleşme imzalamak için henüz anlaşamadı. Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen genç yıldıza İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga takımlarının da ilgisi sürüyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
5 Mayıs 2020 Salı 15:25
Güncelleme: 05.05.2020 15:25
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Galatasaray'ın da transfer listesinde olan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, takımı Feyenoord ile yeniden sözleşme imzalamak için henüz anlaşamadı.
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Feyenoord, sözleşmesi 2023'de sona erecek oyuncu için sözleşme süresini uzatmak istiyor ancak iki taraf arasındaki mali beklentiler birbirinden çok farklı görünüyor.
Chelsea ve Arsenal'in İngiltere Premier Lig'e getirmek için uğraştığı Orkun Kökçü için Sevilla, Real Betis ve Valencia'nın da ilgisi sürüyor.
Orkun Kökçü'nün, Feyenoord'da 3 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, kulüp yeni sözleşmeyi imzalatamadığı sürece transfer için kozu eline alamıyor.
Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord forması ile çıktığı 35 resmi maçta takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.