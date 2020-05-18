Son dakika: UEFA toplantı tarihini değiştirdi!

UEFA'dan son dakika EURO 2020 kararı... Avrupa futbolunun yöneticileri, 27 Mayıs tarihinde yapmayı planladıkları toplantıyı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

UEFA, daha önce 27 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının, EURO 2020'nin düzenleneceği bazı ülkelerle ilgili problemlerin henüz çözülememiş olmasından dolayı 17 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.