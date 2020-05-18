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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol UEFA'da kriz çıktı! EURO 2020 toplantısı...

Son dakika: toplantı tarihini değiştirdi!

Son dakika: UEFA toplantı tarihini değiştirdi!

'da son dakika haberi... 27 Mayıs'ta yapılması planlanan UEFA toplantısı 17 Haziran'a ertelendi.

'dan son dakika EURO 2020 kararı... Avrupa futbolunun yöneticileri, 27 Mayıs tarihinde yapmayı planladıkları toplantıyı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

UEFA, daha önce 27 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının, EURO 2020'nin düzenleneceği bazı ülkelerle ilgili problemlerin henüz çözülememiş olmasından dolayı 17 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 17:27
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