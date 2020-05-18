Son dakika: UEFA toplantı tarihini değiştirdi!
UEFA'da son dakika haberi... 27 Mayıs'ta yapılması planlanan UEFA toplantısı 17 Haziran'a ertelendi.
UEFA'dan son dakika EURO 2020 kararı... Avrupa futbolunun yöneticileri, 27 Mayıs tarihinde yapmayı planladıkları toplantıyı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
UEFA, daha önce 27 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının, EURO 2020'nin düzenleneceği bazı ülkelerle ilgili problemlerin henüz çözülememiş olmasından dolayı 17 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 17:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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