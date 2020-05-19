Aktüel haberler (19.05.2020)

FIFA, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım maçı düzenleyecek. Formatı yakında belirlenecek olan karşılaşmanın geliri ise tedavi, tanı ve aşı geliştirmeye aktarılacak.



İtalya'da hükümet ülkedeki spor aktivitelerinin durdurulma kararını 14 Haziran'a dek uzattı. Çizme'de futbol takımları dün antrenmanlara başlamıştı. İtalya'da liglerin 13 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceği konuşuluyordu.



NBA'in efsanelerinden Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki ilk sezonunda (1985) giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmada rekor bir fiyata (560 bin dolar) alıcı buldu.

Altay'da devre arasında kadro dışı bırakılan Oğuzhan Aynaoğlu'nun kulüp bulamaması, siyahbeyazlı yönetimi sıkıntıya soktu.



Karşıyaka sportif direktörü Atilla Güneş, "Oynamak istiyoruz. İvme yakaladık. Fakat belirsizlik ortadan kalkmalı" diye konuştu.

'EvdeKal'an Türkiye, 19 Mayıs'ı da '#EvdeKutla'yacak. Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu'nun 19 saat 19 dakika sürecek olan dijital koşu projesine isteyenler evlerinden katılabilecek.