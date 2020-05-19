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Aktüel haberler (19.05.2020)

Aktüel haberler (19.05.2020)

Yurt içi ve yurt dışından günün önemli spor haberleri ve detaylarını fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım maçı düzenleyecek. Formatı yakında belirlenecek olan karşılaşmanın geliri ise tedavi, tanı ve aşı geliştirmeye aktarılacak.

'da hükümet ülkedeki spor aktivitelerinin durdurulma kararını 14 Haziran'a dek uzattı. Çizme'de futbol takımları dün antrenmanlara başlamıştı. İtalya'da liglerin 13 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceği konuşuluyordu.

NBA'in efsanelerinden 'ın 'taki ilk sezonunda (1985) giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmada rekor bir fiyata (560 bin dolar) alıcı buldu.

Altay'da devre arasında kadro dışı bırakılan Oğuzhan Aynaoğlu'nun kulüp bulamaması, siyahbeyazlı yönetimi sıkıntıya soktu.

Karşıyaka sportif direktörü Atilla Güneş, "Oynamak istiyoruz. İvme yakaladık. Fakat belirsizlik ortadan kalkmalı" diye konuştu.

'EvdeKal'an , 19 Mayıs'ı da '#EvdeKutla'yacak. ile Atletizm Federasyonu'nun 19 saat 19 dakika sürecek olan dijital koşu projesine isteyenler evlerinden katılabilecek.

  1. 19.5.2020
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