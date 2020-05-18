Daniel Sturridge'den transfer sözleri! ''Yasağım bitince...'' - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'den sözleri! ''Yasağım bitince...''

Daniel Sturridge'den transfer sözleri! ''Yasağım bitince...''

İngiliz futbolcu 'ten sözleri geldi. Amerika Ligi ekiplerinin takibinde olan 30 yaşındaki futbolcu 'da bir podcast'te konuştu. İşte o açıklamalar...

'la yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Federasyonu tarafından 17 Haziran 2020'ye kadar ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası alan İngiliz yıldız 'i takımları etmek istiyor.

Goal sitesinde yer alan habere göre; temsilcisi ile yollarını ayıran 30 yaşındaki oyuncuyu MLS Ligi takımlarından ve DC United kadrosuna katmak istiyor.

Transfer söylentileri ile ilgili 'da bir podcast'te konuşan Sturridge, "İlk olarak sevdiğim işi yapmaya devam etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Futbol oynamayı seviyorum ve özlüyorum. Dışarı çıkıp takımımın kazanmasına, gol atmasına ve asist almasına yardım edemiyorum.

Şu anda Amerika'da antrenmanlarıma devam ediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum. Yasağım bittiğinde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami'nin transferde ilk önceliğinin İngiliz oyuncu olduğu öğrenildi. Ayrıca ile sözleşmesi sona erecek olan Pedro'nun da listede olduğu belirtildi.

  1. 18.05.2020
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