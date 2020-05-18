Daniel Sturridge'den transfer sözleri! ''Yasağım bitince...''

Trabzonspor'la yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası alan İngiliz yıldız Daniel Sturridge'i MLS takımları transfer etmek istiyor.

Goal sitesinde yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi ile yollarını ayıran 30 yaşındaki oyuncuyu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ve DC United kadrosuna katmak istiyor.

Transfer söylentileri ile ilgili Oxford Union'da bir podcast'te konuşan Sturridge, "İlk olarak sevdiğim işi yapmaya devam etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Futbol oynamayı seviyorum ve özlüyorum. Dışarı çıkıp takımımın kazanmasına, gol atmasına ve asist almasına yardım edemiyorum.

Şu anda Amerika'da antrenmanlarıma devam ediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum. Yasağım bittiğinde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami'nin transferde ilk önceliğinin İngiliz oyuncu olduğu öğrenildi. Ayrıca Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Pedro'nun da listede olduğu belirtildi.