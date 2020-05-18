Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu geceye damga vurdu!
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde sorulan 2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu. Milyoner'de sorulan 2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır? sorusunun yanıtı haberimizde...
2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı SARBİ olarak yazılmıştır.
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