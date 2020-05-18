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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'da lig tescil edildi şampiyon oldu

İskoçya'da lig tescil edildi Celtic şampiyon oldu

Ligi corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından tescil edilirken, şampiyon oldu. Hearts kulübü ise küme düştü.

Corona virüsü nedeniyle durdurulan Ligi, tescil edildi. Bu kararın ardından , üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan ederken köklü kulüplerden Hearts ise küme düştü.

Karar, 12 kulübün ligin tamamlanmasının mümkün olmadığını bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Öte yandan sıralama belirlenirken oynanan maçlardan toplanan puanların ortalaması alındı. Ligin 13 Mart'ta durdurulduğu durumundaki puan tablosunda tek değişiklik St Johnstone'un 6. sıraya geçmesi oldu.

Avrupa futbolunda daha önce Belçika Ligi tescil edilmiş, şampiyon Club Brugge olmuştu.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 14:51
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