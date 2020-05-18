İskoçya Ligi corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından tescil edilirken, şampiyon Celtic oldu. Hearts kulübü ise küme düştü.
Corona virüsü nedeniyle durdurulan İskoçya Ligi, tescil edildi. Bu kararın ardından Celtic, üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan ederken köklü kulüplerden Hearts ise küme düştü.
Karar, 12 kulübün ligin tamamlanmasının mümkün olmadığını bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Öte yandan sıralama belirlenirken oynanan maçlardan toplanan puanların ortalaması alındı. Ligin 13 Mart'ta durdurulduğu durumundaki puan tablosunda tek değişiklik St Johnstone'un 6. sıraya geçmesi oldu.
Avrupa futbolunda daha önce Belçika Ligi tescil edilmiş, şampiyon Club Brugge olmuştu.
??? Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you ??— Celtic Football Club (from ??) (@CelticFC) May 18, 2020
Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! ??9??#StayHomeStaySafe
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 14:51
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İskoçya'da lig tescil edildi Celtic şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.