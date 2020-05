İskoçya'da lig tescil edildi Celtic şampiyon oldu

Corona virüsü nedeniyle durdurulan İskoçya Ligi, tescil edildi. Bu kararın ardından Celtic, üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan ederken köklü kulüplerden Hearts ise küme düştü.

Karar, 12 kulübün ligin tamamlanmasının mümkün olmadığını bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Öte yandan sıralama belirlenirken oynanan maçlardan toplanan puanların ortalaması alındı. Ligin 13 Mart'ta durdurulduğu durumundaki puan tablosunda tek değişiklik St Johnstone'un 6. sıraya geçmesi oldu.

Avrupa futbolunda daha önce Belçika Ligi tescil edilmiş, şampiyon Club Brugge olmuştu.

??? Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you ??



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! ??9??#StayHomeStaySafe