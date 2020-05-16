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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan düzeltme geldi! ...

UEFA'dan düzeltme geldi! Şampiyonlar Ligi...

Başkanı Ceferin'den son dakika ve UEFA Avrupa Kupası açıklaması... Daha önce Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar için yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade eden Ceferin, herhangi bir değişikliği ifade etmediği aktarıldı.

'nın resmi Twitter hesabından, Başkan Aleksander Ceferin'in ses getiren açıklamaları hakkında düzeltme metni yayınlandı.

Ceferin verdiği bir röportajda, ''Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Sezonun erken tescil edildiği liglerin için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi.

UEFA yaptığı duyuruda Ceferin'in kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimi işaret etmediği ifade edildi.

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  1. 16.05.2020
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