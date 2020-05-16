UEFA'dan düzeltme geldi! Şampiyonlar Ligi...
UEFA Başkanı Ceferin'den son dakika Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupası açıklaması... Daha önce Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar için yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade eden Ceferin, herhangi bir değişikliği ifade etmediği aktarıldı.
UEFA'nın resmi Twitter hesabından, Başkan Aleksander Ceferin'in ses getiren açıklamaları hakkında düzeltme metni yayınlandı.
Ceferin verdiği bir röportajda, ''Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı.
Sezonun erken tescil edildiği liglerin Şampiyonlar Ligi için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi.
UEFA yaptığı duyuruda Ceferin'in kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimi işaret etmediği ifade edildi.
- 16.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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