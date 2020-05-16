UEFA'dan düzeltme geldi! Şampiyonlar Ligi...

UEFA Başkanı Ceferin'in "Sezonu tamamlamayan ülkeler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak" sözlerinin ardından A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Üç, dört tane büyük lig bu konuda geri adım atmazsa "Ligi oynatmıyoruz, insan sağlığı bizim için daha önemli" derse; UEFA'nın geri adım atacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.