UEFA'dan bomba değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...
Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle ertelenen Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için gelecek sezonu ilgilendiren sürpriz bir karar yolda. İddialara göre UEFA, iki organizasyonda da ön elemeleri tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynatmayı planlıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi başlangıcını corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ekim'e erteleyen UEFA'dan dikkat çeken bir karar daha geliyor.
Fransız basınından L'Equipe ve İngiliz basınından The Times'ta yer alan haberlere göre UEFA, hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ndeki ön eleme müsabakalarını tek maçlı eliminasyon sistemine göre tarafsız bir sahada oynatmayı planlıyor.
Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği süresiz olarak ertelenmişti. UEFA, turnuvalarla ilgili nihai kararını 27 Mayıs'ta verecek.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan bomba değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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