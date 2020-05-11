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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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UEFA'dan bomba değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle ertelenen ve için gelecek sezonu ilgilendiren sürpriz bir karar yolda. İddialara göre , iki organizasyonda da ön elemeleri tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynatmayı planlıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2021-2022 sezonu başlangıcını corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ekim'e erteleyen 'dan dikkat çeken bir karar daha geliyor.

Fransız basınından L'Equipe ve İngiliz basınından 'ta yer alan haberlere göre UEFA, hem Şampiyonlar Ligi hem de 'ndeki ön eleme müsabakalarını tek maçlı eliminasyon sistemine göre tarafsız bir sahada oynatmayı planlıyor.

Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği süresiz olarak ertelenmişti. UEFA, turnuvalarla ilgili nihai kararını 27 Mayıs'ta verecek.


  1. 11.05.2020
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