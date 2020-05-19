Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 'Dörtlü Final' formülü!
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmak isteyen UEFA, İstanbul'da oynanacak dev final için sürpriz bir karar aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre UEFA, yarı final ve final için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'Dörtlü Final' formatını masaya yatırdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Avrupa'daki yerel liglerin tamamlanmasının ardından ağustos ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Devler Ligi'nde kalan maçları tamamlamak isteyen UEFA, çeyrek final etabının ardından İstanbul'da 'Dörtlü Final' oynatarak şampiyonu belirlemeyi planlıyor.
İspanyol AS gazetesinin haberine göre UEFA'nın çalışma grubu, çeyrek final maçlarının 8 Ağustos'ta başlatılmasını, daha sonra ise yarı final maçlarının tek maç usulü olarak İstanbul'da oynatılmasını düşünüyor.
SON KARAR 17 HAZİRAN'DA
Haberin detaylarında, konuyla ilgili son kararı 17 Haziran'da toplanacak olan UEFA İcra Komitesi'nin vereceği öne sürüldü. 'Dörtlü Final' fikrine UEFA yönetimi tarafından oldukça sıcak bakıldığı da ayrıca ifade edildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 'Dörtlü Final' formülü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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