Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 'Dörtlü Final' formülü! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi için 'da '' formülü!

Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 'Dörtlü Final' formülü!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmak isteyen , 'da oynanacak dev final için sürpriz bir karar aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre UEFA, yarı final ve final için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda '' formatını masaya yatırdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa'daki yerel liglerin tamamlanmasının ardından ağustos ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Devler Ligi'nde kalan maçları tamamlamak isteyen , çeyrek final etabının ardından 'da '' oynatarak şampiyonu belirlemeyi planlıyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre UEFA'nın çalışma grubu, çeyrek final maçlarının 8 Ağustos'ta başlatılmasını, daha sonra ise yarı final maçlarının tek maç usulü olarak İstanbul'da oynatılmasını düşünüyor.

SON KARAR 17 HAZİRAN'DA
Haberin detaylarında, konuyla ilgili son kararı 17 Haziran'da toplanacak olan UEFA İcra Komitesi'nin vereceği öne sürüldü. 'Dörtlü Final' fikrine UEFA yönetimi tarafından oldukça sıcak bakıldığı da ayrıca ifade edildi.

  1. 19.05.2020
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