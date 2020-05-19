Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 'Dörtlü Final' formülü!

Avrupa'daki yerel liglerin tamamlanmasının ardından ağustos ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Devler Ligi'nde kalan maçları tamamlamak isteyen UEFA, çeyrek final etabının ardından İstanbul'da 'Dörtlü Final' oynatarak şampiyonu belirlemeyi planlıyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre UEFA'nın çalışma grubu, çeyrek final maçlarının 8 Ağustos'ta başlatılmasını, daha sonra ise yarı final maçlarının tek maç usulü olarak İstanbul'da oynatılmasını düşünüyor.

SON KARAR 17 HAZİRAN'DA

Haberin detaylarında, konuyla ilgili son kararı 17 Haziran'da toplanacak olan UEFA İcra Komitesi'nin vereceği öne sürüldü. 'Dörtlü Final' fikrine UEFA yönetimi tarafından oldukça sıcak bakıldığı da ayrıca ifade edildi.