Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi
Şampiyonlar Ligi'nde F, G ve H grubundaki son karşılaşmaların ardından Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea son 16 turuna çıktı. Barcelonalı Fati 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise galibiyet göremeden Devler Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.
Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup eden Chelsea 2. sırada bitirdi. Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea adlarını son 16 turuna yazdırdı. Lille ise turnuvaya galibiyet göremeden veda etmiş oldu.
F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
F GRUBU
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Barcelona
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|5
|14
|Borussia Dortmund
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|0
|10
|Inter
|6
|2
|1
|3
|10
|9
|1
|7
|Slavia Prag
|6
|0
|2
|4
|4
|10
|-6
|2
G GRUBU
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Leipzig
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|2
|11
|Olympique Lyon
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|1
|8
|Benfica
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|Zenit
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
H GRUBU
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Valencia
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|2
|11
|Chelsea
|6
|3
|2
|1
|11
|9
|2
|11
|Ajax
|6
|3
|1
|2
|12
|6
|6
|10
|Lille
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|-10
|1
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 08:32
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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