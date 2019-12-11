Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi! Barcelona'nın genç yıldızı Fati... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi

Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi

Şampiyonlar Ligi'nde F, G ve H grubundaki son karşılaşmaların ardından , , ve son 16 turuna çıktı. Barcelonalı Fati 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise galibiyet göremeden Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. 'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği elde etti.

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise zirvede, milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup eden 2. sırada bitirdi. Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea adlarını son 16 turuna yazdırdı. Lille ise turnuvaya galibiyet göremeden veda etmiş oldu.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F GRUBU

Borussia Dortmund () - (Çekya): 2-1

Inter (İtalya) - Barcelona (): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av P
Barcelona 6 4 2 0 9 4 5 14
Borussia Dortmund 6 3 1 2 8 8 0 10
Inter 6 2 1 3 10 9 1 7
Slavia Prag 6 0 2 4 4 10 -6 2

G GRUBU

Olympique Lyon () - Leipzig (Almanya): 2-2

(Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

Takımlar O G B M A Y Av P
Leipzig 6 3 2 1 10 8 2 11
Olympique Lyon 6 2 2 2 9 8 1 8
Benfica 6 2 1 3 10 11 -1 7
Zenit 6 2 1 3 7 9 -2 7

H GRUBU

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1

Takımlar O G B M A Y Av P
Valencia 6 3 2 1 9 7 2 11
Chelsea 6 3 2 1 11 9 2 11
Ajax 6 3 1 2 12 6 6 10
Lille 6 0 1 5 4 14 -10 1

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 08:32
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