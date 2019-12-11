Şampiyonlar Ligi'nde rekor gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup eden Chelsea 2. sırada bitirdi. Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea adlarını son 16 turuna yazdırdı. Lille ise turnuvaya galibiyet göremeden veda etmiş oldu.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F GRUBU

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 6 4 2 0 9 4 5 14 Borussia Dortmund 6 3 1 2 8 8 0 10 Inter 6 2 1 3 10 9 1 7 Slavia Prag 6 0 2 4 4 10 -6 2

G GRUBU

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

Takımlar O G B M A Y Av P Leipzig 6 3 2 1 10 8 2 11 Olympique Lyon 6 2 2 2 9 8 1 8 Benfica 6 2 1 3 10 11 -1 7 Zenit 6 2 1 3 7 9 -2 7

H GRUBU

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1