MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 1-2 Medipol Başakşehir - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 1-2 Medipol Başakşehir

MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Borussia Mönchengladbach 1-2 Medipol Başakşehir

J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz , 90. dakikada Crivelli'nin attığı golle 'ı 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

, gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yaptı. Turuncu-lacivertli ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' GOOL | Crivelli topu ağlara gönderiyor ve Başakşehir 2-1 öne geçiyor.

87' Mönchengladbach'ta Plea'nın şutunu Mert Günok kornere çeldi.

85' Demba Ba'nın şutu direğin hemen üstünden az farkla auta çıktı.

77' TEHLİKELİ POZİSYON | Clichy'nin ortasında Crivelli'nin kafa vuruşu direkten dışarı çıkıyor.

75' Marcus Thuram'ın uzaktan şutunu Mert Günok kornere çeliyor.

70' TEHLİKELİ POZİSYON | Elia'nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Crivelli'nin şutunu kaleci Sommer zorlukla çeldi.

61' TEHLİKELİ POZİSYON | Gladbach'ta kaleciyle karşı karşıya kalan Hermann'ın şutunu Mert kornere çeliyor.

56' M´gladbach'ta Embolo'nun şutu savunmadan dönüyor.

47' Edin Visca'nın ortasında Clichy'nin kafa vuruşu kaleci Sommer'de kaldı.

44' GOOOL| İrfan Can'ın uzaktan şutuna kaleci Sommer son anda dokundu ancak top yine de çizgiyi geçti.

33' GOL | Stefain Lainer'in pasında Thuram topu ağlara gönderdi.

31' Mönchengladbach'ta Hermann'ın ortasında Wendt'in şutu az farkla auta çıktı.

29' Mehmet Topal'ın ortasında Elia'nın şutu auta çıktı.

28' Elia'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı ancak hakem topun dışarıdan geldiğini belirterek autu gösterdi.

17' M´gladbach Denis Zakaria ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

11' İrfan Can'ın ceza sahası içerisine doğru Crivelli'ye gönderdiği arapasında Mönchengladbach savunması araya girdi.

1' Maç başladı


  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 01:12
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