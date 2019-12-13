İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. 1-0 geriye düşen turuncu-lacivertli ekip Alman ekibini 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. İşte Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından kareler...
13 Aralık 2019 Cuma 01:41 Güncelleme: 13.12.2019 01:43
İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman liderli Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

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İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Başakşehir'de takımın ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, asker selamı verdi.

İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Turuncu-lacivertli ekip mücadelenin 90. dakikasında Crivelli'nin ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

İŞTE BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN KARELER

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