İrfan Can golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. 1-0 geriye düşen turuncu-lacivertli ekip Alman ekibini 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. İşte Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından kareler...
13 Aralık 2019 Cuma 01:41
Güncelleme: 13.12.2019 01:43
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman liderli Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.
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Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Başakşehir'de takımın ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, asker selamı verdi.
Turuncu-lacivertli ekip mücadelenin 90. dakikasında Crivelli'nin ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.