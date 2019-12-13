Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! 'İnanılmaz' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! "İnanılmaz"

Başakşehir, Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı deplasmanda 90+1'de gelen golle 2-1 mağlup etti ve 10 puanla Roma'nın önünde lider olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna adını yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada bulduğu golün ardından sosyal medya adeta salladı. Bundesliga liderini deplasmanda son dakikada bulduğu golle yenen Başakşehir hakkında bir çok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...
13 Aralık 2019 Cuma 01:11
Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! İnanılmaz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

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Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! İnanılmaz

Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı.

Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! İnanılmaz

Gladbach, 33. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! İnanılmaz

Medipol Başakşehir adına beraberlik golünü atan isimse 44. dakikada İrfan Can Kahveci oldu.

Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! İnanılmaz

Başakşehir'e turu getiren golü 90. dakikada Enzo Crivelli attı.

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