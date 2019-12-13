Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! "İnanılmaz"
Başakşehir, Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı deplasmanda 90+1'de gelen golle 2-1 mağlup etti ve 10 puanla Roma'nın önünde lider olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna adını yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada bulduğu golün ardından sosyal medya adeta salladı. Bundesliga liderini deplasmanda son dakikada bulduğu golle yenen Başakşehir hakkında bir çok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...
13 Aralık 2019 Cuma 01:11
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
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Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı.
Gladbach, 33. dakikada MarcusThuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.
MedipolBaşakşehir adına beraberlik golünü atan isimse 44. dakikada İrfan Can Kahveci oldu.
Başakşehir'e turu getiren golü 90. dakikada EnzoCrivelli attı.