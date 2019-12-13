Başakşehir turladı sosyal medya yıkıldı! "İnanılmaz"

Başakşehir, Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı deplasmanda 90+1'de gelen golle 2-1 mağlup etti ve 10 puanla Roma'nın önünde lider olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna adını yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada bulduğu golün ardından sosyal medya adeta salladı. Bundesliga liderini deplasmanda son dakikada bulduğu golle yenen Başakşehir hakkında bir çok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...

13 Aralık 2019 Cuma 01:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





