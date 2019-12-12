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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral damga vurmuştu. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüz gol pozisyonuyla geceye damga vuran isim olmuş genç oyuncuya ilk tebrik tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'dan gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet yaşayan Milli futbolcu inanılmaz performasıyla sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından Merih'ten flaş bir karar geldi. İşte son gelişmeler...
12 Aralık 2019 Perşembe 21:45
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Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelmişti.
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Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazanmış ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain kaydetmişti.
PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI
Juventus'ta De Ligt'in olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral lk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergilemiş ve taraftarlarından da alkış almayı başarmıştı.
Grupta sadece Atletico Madrid deplasmanında 2-2'lik sonuçla puan kaybı yaşayan Juventus, lider olarak son 16 turuna geçiş yaptı.