Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral damga vurmuştu. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüz gol pozisyonuyla geceye damga vuran isim olmuş genç oyuncuya ilk tebrik tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'dan gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet yaşayan Milli futbolcu inanılmaz performasıyla sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından Merih'ten flaş bir karar geldi. İşte son gelişmeler...
12 Aralık 2019 Perşembe 21:45
Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazanmış ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain kaydetmişti.

Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

Juventus'ta De Ligt'in olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral lk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergilemiş ve taraftarlarından da alkış almayı başarmıştı.

Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu

Grupta sadece Atletico Madrid deplasmanında 2-2'lik sonuçla puan kaybı yaşayan Juventus, lider olarak son 16 turuna geçiş yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN