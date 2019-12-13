İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. J Grubu'nda bulunan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 6. maçta Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
13 Aralık 2019 Cuma 01:58
Güncelleme: 13.12.2019 01:58
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman liderli Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.
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Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip mücadelenin 90. dakikasında Crivelli'nin ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.
Bu skorla grubu lider olarak tamamlayan temsilcimiz, adını son 32 turuna yazdırdı.
Peki Medipol Başakşehir son 32 turunda hangi takımla karşılaşacak? İşte muhtemel rakipler