İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. J Grubu'nda bulunan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 6. maçta Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
13 Aralık 2019 Cuma 01:58 Güncelleme: 13.12.2019 01:58
İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman liderli Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

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İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

Turuncu-lacivertli ekip mücadelenin 90. dakikasında Crivelli'nin ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

Bu skorla grubu lider olarak tamamlayan temsilcimiz, adını son 32 turuna yazdırdı.

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!

Peki Medipol Başakşehir son 32 turunda hangi takımla karşılaşacak? İşte muhtemel rakipler

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