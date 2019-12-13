HaberlerGaleriBaşakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!
Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz MedipolBaşakşehir'in deplasmanda Alman ekibi BorussiaMönchengladbach'ıCrivelli'nin son dakikada attığı golle 2-1 yenerek grup lideri olarak bir üst tura çıkması Avrupa basınında geniş yer buldu.
13 Aralık 2019 Cuma 11:17
Güncelleme: 13.12.2019 11:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıkması Avrupa basında da yankılandı. İşte o manşetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanya'nın Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kapanış maçında Gladbach Tiyatrosu" başlıklı haberinde, Alman ekibinin hafta sonunda Bayern Münih karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rotasyonlu bir kadroyla maça çıkmasına dikkat çekti.
Alman ekibinin mücadelenin büyük kısmını kontrol altında tuttuğu ifade edilirken, "Ancak Gladbach için her şey son birkaç dakika içinde değişti. Hayal kırıklığı çok büyük" ifadeleri kullanıldı.
DIEWELT (ALMANYA): GLADBACH, AVRUPA LİGİ'NE UTANARAK VEDA ETTİ
Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Alman ekiplerinin Avrupa'da yollarına devam ettiğini ancak Bundesliga lideri BorussiaMönchengladbach'ın kupaya veda ettiğini yazdı.
Gladbach'ın Avrupa kupalarına grup aşamalarında veda eden ilk Alman takımı olduğuna dikkat çekilirken, şu ifadeler yer aldı: "BorussiaMönchengladbach, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında dramatik bir finalin ardından başarısız oldu."