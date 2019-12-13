Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı Crivelli'nin son dakikada attığı golle 2-1 yenerek grup lideri olarak bir üst tura çıkması Avrupa basınında geniş yer buldu.

13 Aralık 2019 Cuma 11:17 Güncelleme: 13.12.2019 11:18
Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıkması Avrupa basında da yankılandı. İşte o manşetler...

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Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kapanış maçında Gladbach Tiyatrosu" başlıklı haberinde, Alman ekibinin hafta sonunda Bayern Münih karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rotasyonlu bir kadroyla maça çıkmasına dikkat çekti.

Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

Alman ekibinin mücadelenin büyük kısmını kontrol altında tuttuğu ifade edilirken, "Ancak Gladbach için her şey son birkaç dakika içinde değişti. Hayal kırıklığı çok büyük" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

DIE WELT (ALMANYA): GLADBACH, AVRUPA LİGİ'NE UTANARAK VEDA ETTİ

Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Alman ekiplerinin Avrupa'da yollarına devam ettiğini ancak Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ın kupaya veda ettiğini yazdı.

Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

Gladbach'ın Avrupa kupalarına grup aşamalarında veda eden ilk Alman takımı olduğuna dikkat çekilirken, şu ifadeler yer aldı: "Borussia Mönchengladbach, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında dramatik bir finalin ardından başarısız oldu."

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