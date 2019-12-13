Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!

DIE WELT (ALMANYA): GLADBACH, AVRUPA LİGİ'NE UTANARAK VEDA ETTİ

Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Alman ekiplerinin Avrupa'da yollarına devam ettiğini ancak Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ın kupaya veda ettiğini yazdı.