UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

UEFA Avrupa Ligleri'nde ülkemizi temsil eden kulüpler içerisinde gruplardan çıkmayı başarabilen tek takım Medipol Başakşehir oldu. Bu durum UEFA ülke puanını da tehlikeye sokuyor. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek. Peki puan sıralamasında son durum ne? İşte o liste...