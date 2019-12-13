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UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon
UEFA Avrupa Ligleri'nde ülkemizi temsil eden kulüpler içerisinde gruplardan çıkmayı başarabilen tek takım Medipol Başakşehir oldu. Bu durum UEFA ülke puanını da tehlikeye sokuyor. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek. Peki puan sıralamasında son durum ne? İşte o liste...
13 Aralık 2019 Cuma 11:47
Güncelleme: 13.12.2019 11:47
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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız, futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.
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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ederken tek sevindirici haber Başakşehir'den geldi.
Turuncu-lacivertli takım, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi başardı.
AVUSTURYA'NIN 2 TEMSİLCİSİ VAR Başakşehir hem aldığı galibiyet ile önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seribaşı olarak gireceği kura sonrası Şubat 2020'de tur atlama imkanı yakaladı.
Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.