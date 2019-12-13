UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

UEFA Avrupa Ligleri'nde ülkemizi temsil eden kulüpler içerisinde gruplardan çıkmayı başarabilen tek takım Medipol Başakşehir oldu. Bu durum UEFA ülke puanını da tehlikeye sokuyor. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek. Peki puan sıralamasında son durum ne? İşte o liste...

13 Aralık 2019 Cuma 11:47 Güncelleme: 13.12.2019 11:47
UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız, futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

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UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ederken tek sevindirici haber Başakşehir'den geldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

Turuncu-lacivertli takım, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi başardı.

UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

AVUSTURYA'NIN 2 TEMSİLCİSİ VAR
Başakşehir hem aldığı galibiyet ile önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seribaşı olarak gireceği kura sonrası Şubat 2020'de tur atlama imkanı yakaladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında büyük tehlike! Önümüzdeki sezon

Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.

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