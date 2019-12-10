Liverpool gruptan lider çıktı!
Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde, sezonun yükselen takılarından RB Salzburg, evinde Liverpool'u konuk etti. Gruptan çıkmak için 1 puanın yettiği maçı Liverpool 2-0'lık skorla kazandı ve gruptan lider çıktı.
İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Keita ve 58. dakikada Salah'tan geldi. Salzburg karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen golü bulmayı başaramadı.
ALTIN ÇOCUĞUN SERİSİ SONA ERDİ
Sezonun flaş isimlerinden Erling Haaland, ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kaldı ancak ağları sarsamadı. Daha önce 5 maçta da gol atan Norveçli golcü, böylece 8 golle Şampiyonlar Ligi serüvenini noktalamış oldu.
Öte yandan Liverpool, 2005-2006'dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 deplasman maçı kazandı.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 13 yaptı ve grubu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. Grupta 2. olan ve son 16 turuna kalan Napoli'nin arkasında 3. olarak UEFA Avrupa Ligi biletini alan Salzburg ise 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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