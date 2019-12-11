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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Devler Ligi’nde 8 takım turladı

Devler Ligi’nde 8 takım turladı

'nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Sonuçlar ve gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar şöyle: Napoli-Genk: 4-0, Salzburg- : 0-2, İnter- : 1-2, B.Dortmund- Prag: , Lyon-Leipzig: 2-2, Benfica-Zenit: , - Lille: 2-1, Ajax-Valencia: 0-1.

'nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Sonuçlar ve gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar şöyle: Napoli-Genk: 4-0, Salzburg- Liverpool: 0-2, İnter- Barcelona: 1-2, B.Dortmund- Prag: , Lyon-Leipzig: 2-2, Benfica-Zenit: , Chelsea- Lille: 2-1, Ajax-Valencia: 0-1.

  1. 11.12.2019
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