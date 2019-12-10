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10 Aralık 2019, Salı
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Milik şov yaptı rahat kazandı

Milik şov yaptı Napoli rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 6. hafta da ile Genk karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı.

sahasında Genk'i rahat geçti. Milik'in 3 golle yıldızlaştığı maçta İtalyan ekibi rakibini mağlup ederek gruptan çıktı.

Napoli'nin galibiyet gollerini 3., 26. ve 38.(P) dakikalarda Milik ile 48.(P) dakikada Mertens kaydetti.

Bu sonuçlarla beraber Napoli 12 puana yükseldi ve gruptan 'un ardından 2. sırada çıktı. Salzburg'un 7 puanının olduğu grupta Genk ise 1 puanla macerasına nokta koymuş oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları 16 Aralık 2019'da çekilecek.

  1. 10.12.2019
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