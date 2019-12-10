Milik şov yaptı Napoli rahat kazandı
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 6. hafta da Napoli ile Genk karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 4-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı.
Napoli sahasında Genk'i rahat geçti. Milik'in 3 golle yıldızlaştığı maçta İtalyan ekibi rakibini 4-0 mağlup ederek gruptan çıktı.
Napoli'nin galibiyet gollerini 3., 26. ve 38.(P) dakikalarda Milik ile 48.(P) dakikada Mertens kaydetti.
Bu sonuçlarla beraber Napoli 12 puana yükseldi ve gruptan Liverpool'un ardından 2. sırada çıktı. Salzburg'un 7 puanının olduğu grupta Genk ise 1 puanla macerasına nokta koymuş oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları 16 Aralık 2019'da çekilecek.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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