Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Leverkusen maçında...

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı ile karşı karşıya gelecek.

Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da top koşturduğu İtalyan ekibi, karşılaşma öncesi Leverkusen maçı kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Sarri, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey ve Douglas Costa'ya kadroda yer vermezken. Merih Demiral kadroda kendine yer buldu.

Bayer Leverkusen - Juventus mücadelesi 11 Aralık Çarşamba akşamı Bay Arena'da oynanacak.