Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Leverkusen maçında...
İtalyan devi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi kapanış mücadelesinde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e konuk oluyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da top koşturduğu siyah-beyazlıların Leverkusen kadrosu belli oldu.
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı ile karşı karşıya gelecek.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da top koşturduğu İtalyan ekibi, karşılaşma öncesi Leverkusen maçı kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Sarri, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey ve Douglas Costa'ya kadroda yer vermezken. Merih Demiral kadroda kendine yer buldu.
Bayer Leverkusen - Juventus mücadelesi 11 Aralık Çarşamba akşamı Bay Arena'da oynanacak.
- 10.12.2019
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Leverkusen maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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