Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Leverkusen maçında... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'den flaş kararı! Leverkusen maçında...

Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Leverkusen maçında...

İtalyan devi , kapanış mücadelesinde Alman ekibi 'e konuk oluyor. Milli futbolcumuz 'ın da top koşturduğu siyah-beyazlıların Leverkusen kadrosu belli oldu.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden , D Grubu mücadelesinde 'nın takımı ile karşı karşıya gelecek.

Milli oyuncumuz 'ın da top koşturduğu İtalyan ekibi, karşılaşma öncesi Leverkusen maçı kadrosunu açıkladı. Teknik direktör , Matthijs de Ligt, ve Douglas Costa'ya kadroda yer vermezken. Merih Demiral kadroda kendine yer buldu.

Bayer Leverkusen - Juventus mücadelesi 11 Aralık Çarşamba akşamı Bay Arena'da oynanacak.

  1. 10.12.2019
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