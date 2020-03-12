Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erteleniyor
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.
İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre UEFA, tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisine alınan koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını erteleme kararı aldı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 15:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erteleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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