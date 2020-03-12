Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erteleniyor - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Koronavirüs nedeniyle ve maçları erteleniyor

Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erteleniyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ve bugün oynanacak maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ve bugün oynanacak maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.

İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre UEFA, tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisine alınan koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını erteleme kararı aldı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

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  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 15:01
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