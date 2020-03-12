İspanya La Liga'da ligler koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. İlk önlem olarak spor dünyasında birçok maç seyircisiz oynanırken, ligler askıya alınmaya başlandı. Vakaların artmasının ardından İtalya Serie A'da ligler durdurulmuştu ve aynı karar İspanya La Liga'da çıktı.

İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Futbolcular Birliği, liglerin İtalya'dakine benzer şekilde ertelenip ertelenmemesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirilen toplantı, Federasyona erteleme yönünde görüş bildirdi. İspanya Futbol Federasyonu bu talebi uygun buldu ve La Liga'da ligler bir sonraki karara kadar askıya alındı.

İspanya'da şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının gerçekleştiği ve 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.