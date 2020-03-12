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12 Mart 2020, Perşembe
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'da ligler nedeniyle askıya alındı

İspanya La Liga'da ligler koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında gösterilen La Liga, İspanya Futbol Federasyonu tarafından salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar askıya alındı.

Dünyayı etkisine alan salgını futbolu da vurmuş durumda. İlk önlem olarak spor dünyasında birçok maç seyircisiz oynanırken, ligler askıya alınmaya başlandı. Vakaların artmasının ardından İtalya Serie A'da ligler durdurulmuştu ve aynı karar 'da çıktı.

İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Futbolcular Birliği, liglerin İtalya'dakine benzer şekilde ertelenip ertelenmemesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirilen toplantı, Federasyona erteleme yönünde görüş bildirdi. İspanya Futbol Federasyonu bu talebi uygun buldu ve La Liga'da ligler bir sonraki karara kadar askıya alındı.

İspanya'da şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının gerçekleştiği ve 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 14:41
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