İspanya La Liga'da ligler koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında gösterilen La Liga, İspanya Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar askıya alındı.
Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. İlk önlem olarak spor dünyasında birçok maç seyircisiz oynanırken, ligler askıya alınmaya başlandı. Vakaların artmasının ardından İtalya Serie A'da ligler durdurulmuştu ve aynı karar İspanya La Liga'da çıktı.
İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Futbolcular Birliği, liglerin İtalya'dakine benzer şekilde ertelenip ertelenmemesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirilen toplantı, Federasyona erteleme yönünde görüş bildirdi. İspanya Futbol Federasyonu bu talebi uygun buldu ve La Liga'da ligler bir sonraki karara kadar askıya alındı.
İspanya'da şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının gerçekleştiği ve 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 14:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya La Liga'da ligler koronavirüs nedeniyle askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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