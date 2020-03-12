Real Madrid'de flaş gelişme! Takım karantinada...
Dünya çapında binlerce insanın ölümüne neden olan ve birçok spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan koronavirüs bu kez Real Madrid basketbol takımına sıçradı.
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını Real Madrid'e de sıçradı! Juventus'ta Rugani'de pozitif çıkan koronavirüs testlerinin ardından büyük bir şok daha Real Madrid basketbol takımında yaşandı. EuroLeague'de mücadele eden Real Madrid basketbol takımında bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde bir basketbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Takımda koronavirüs taşıyan bir basketbolcunun (ismi henüz açıklanmadı) bulunmasının ardından tüm takım testten geçirilip karantina altına alınırken; aynı işlemler Real Madrid futbol takımı için de uygulandı.
Real Madrid basketbol takımı ile ortak çalışma alanlarına sahip olan Real Madrid futbol takımındaki tüm futbolcular testlere tabii tutulurken; tüm takım karantina alındı. Karantina süresinin 15 gün olması bekleniyor.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 14:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'de flaş gelişme! Takım karantinada... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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