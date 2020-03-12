Real Madrid'de flaş gelişme! Takım karantinada... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'de flaş gelişme! Takım karantinada...

Real Madrid'de flaş gelişme! Takım karantinada...

Dünya çapında binlerce insanın ölümüne neden olan ve birçok spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan koronavirüs bu kez takımına sıçradı.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını 'e de sıçradı! Juventus'ta Rugani'de pozitif çıkan koronavirüs testlerinin ardından büyük bir şok daha Real Madrid takımında yaşandı. EuroLeague'de mücadele eden Real Madrid basketbol takımında bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde bir basketbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Takımda koronavirüs taşıyan bir basketbolcunun (ismi henüz açıklanmadı) bulunmasının ardından tüm takım testten geçirilip karantina altına alınırken; aynı işlemler Real Madrid futbol takımı için de uygulandı.

Real Madrid basketbol takımı ile ortak çalışma alanlarına sahip olan Real Madrid futbol takımındaki tüm futbolcular testlere tabii tutulurken; tüm takım karantina alındı. Karantina süresinin 15 gün olması bekleniyor.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 14:28
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