Real Madrid'de flaş gelişme! Takım karantinada...

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını Real Madrid'e de sıçradı! Juventus'ta Rugani'de pozitif çıkan koronavirüs testlerinin ardından büyük bir şok daha Real Madrid basketbol takımında yaşandı. EuroLeague'de mücadele eden Real Madrid basketbol takımında bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde bir basketbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Takımda koronavirüs taşıyan bir basketbolcunun (ismi henüz açıklanmadı) bulunmasının ardından tüm takım testten geçirilip karantina altına alınırken; aynı işlemler Real Madrid futbol takımı için de uygulandı.

Real Madrid basketbol takımı ile ortak çalışma alanlarına sahip olan Real Madrid futbol takımındaki tüm futbolcular testlere tabii tutulurken; tüm takım karantina alındı. Karantina süresinin 15 gün olması bekleniyor.