EuroLeague yönetimi koronavirüs nedeniyle tüm maçları askıya aldı
EuroLeague Basketbol Yönetimi, ikinci bir karara kadar tüm müsabakaların askıya alındığını duyurdu. Bu kapsamda THY EuroLeague, EuroCup ve EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Turnuvaları'nın maçları yapılamayacak.
EuroLeague Basketball Yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile koronavirüs salgını sonrası, müsabakaların ertelenmesi için görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.
Yönetim bir açıklama daha yaparak, ikinci bir karara kadar tüm müsabakaların askıya alındığını duyurdu. Bu kapsamda THY EuroLeague, EuroCup ve EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Turnuvaları'nın maçları yapılamayacak. Aynı şekilde FIBA da 13 Mart'tan itibaren yapılacak maçları askıya almıştı.
TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINA KORONAVİRÜS ENGELİ
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor. THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile EuroCup'ta temsilcimiz TOFAŞ Bursa yer alıyor.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 13:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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