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12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler THY EuroLeague Beklenen açıklama geldi! Tüm müsabakalar ertelendi

yönetimi koronavirüs nedeniyle tüm maçları askıya aldı

EuroLeague yönetimi koronavirüs nedeniyle tüm maçları askıya aldı

Basketbol Yönetimi, ikinci bir karara kadar tüm müsabakaların askıya alındığını duyurdu. Bu kapsamda EuroLeague, ve EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Turnuvaları'nın maçları yapılamayacak.

Basketball Yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile koronavirüs salgını sonrası, müsabakaların ertelenmesi için görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Yönetim bir açıklama daha yaparak, ikinci bir karara kadar tüm müsabakaların askıya alındığını duyurdu. Bu kapsamda EuroLeague, ve EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Turnuvaları'nın maçları yapılamayacak. Aynı şekilde FIBA da 13 Mart'tan itibaren yapılacak maçları askıya almıştı.

TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINA KORONAVİRÜS ENGELİ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor. THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve ile EuroCup'ta temsilcimiz TOFAŞ Bursa yer alıyor.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 13:33
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