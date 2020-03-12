EuroLeague yönetimi koronavirüs nedeniyle tüm maçları askıya aldı

EuroLeague Basketball Yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile koronavirüs salgını sonrası, müsabakaların ertelenmesi için görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Yönetim bir açıklama daha yaparak, ikinci bir karara kadar tüm müsabakaların askıya alındığını duyurdu. Bu kapsamda THY EuroLeague, EuroCup ve EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Turnuvaları'nın maçları yapılamayacak. Aynı şekilde FIBA da 13 Mart'tan itibaren yapılacak maçları askıya almıştı.

TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINA KORONAVİRÜS ENGELİ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor. THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile EuroCup'ta temsilcimiz TOFAŞ Bursa yer alıyor.