THY Euroleague maçları ertelendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası spor organizasyonları bir bir erteleniyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Andaolu Efes'in de yer aldığı THY Euroleague ve TOFAŞ Bursa'nın mücadele ettiği EuroCup geliyor.

ERTELEME KARARI ÇIKTI

NBA maçlarının süresiz askıya alınmasının ardından gözler Euroleague yönetimindeydi. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlanmıştı. Yönetim, maçların ertelenmesi için görüşmelerini sürdürüyordu. Rus ekibi CSKA, 29. hafta karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu. Anadolu Efes de Valencia maçı için bir araya gelen kafilesini eve gönderdi.

FIBA MAÇLARI ASKIYA ALDI

FIBA, 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.