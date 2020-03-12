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12 Mart 2020, Perşembe
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Euroleague maçları ertelendi

THY Euroleague maçları ertelendi

Euroleague yönetimi, artan koronavirüs vakalarının ardından harekete geçti. Organizasyonların ertelenmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti. Rus ekibi CSKA, 29. hafta maçlarının ertelendiğini duyurdu. Öte yandan FIBA da 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası spor organizasyonları bir bir erteleniyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Andaolu Efes'in de yer aldığı Euroleague ve TOFAŞ Bursa'nın mücadele ettiği EuroCup geliyor.

ERTELEME KARARI ÇIKTI

NBA maçlarının süresiz askıya alınmasının ardından gözler Euroleague yönetimindeydi. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlanmıştı. Yönetim, maçların ertelenmesi için görüşmelerini sürdürüyordu. Rus ekibi CSKA, 29. hafta karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu. Anadolu Efes de Valencia maçı için bir araya gelen kafilesini eve gönderdi.

FIBA MAÇLARI ASKIYA ALDI

FIBA, 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 13:09
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