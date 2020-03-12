THY Euroleague maçları ertelendi
Euroleague yönetimi, artan koronavirüs vakalarının ardından harekete geçti. Organizasyonların ertelenmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti. Rus ekibi CSKA, 29. hafta maçlarının ertelendiğini duyurdu. Öte yandan FIBA da 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası spor organizasyonları bir bir erteleniyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Andaolu Efes'in de yer aldığı THY Euroleague ve TOFAŞ Bursa'nın mücadele ettiği EuroCup geliyor.
ERTELEME KARARI ÇIKTI
NBA maçlarının süresiz askıya alınmasının ardından gözler Euroleague yönetimindeydi. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlanmıştı. Yönetim, maçların ertelenmesi için görüşmelerini sürdürüyordu. Rus ekibi CSKA, 29. hafta karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu. Anadolu Efes de Valencia maçı için bir araya gelen kafilesini eve gönderdi.
FIBA MAÇLARI ASKIYA ALDI
FIBA, 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 13:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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